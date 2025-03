Campeonato Paranaense de Futsal começa no final do mês com quatro equipes do Norte Pioneiro

O Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze está prestes a começar prometendo muita emoção para os amantes do esporte. A competição terá início no dia 29 de março e contará com a participação de 42 equipes de diversas regiões do estado. Entre os times que disputarão o título, quatro representam o Norte Pioneiro, levando o nome da região para as quadras paranaenses.

No final de fevereiro, a Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS) divulgou a lista das equipes que participarão da competição e, consequentemente, a tabela dos jogos da Série Bronze do campeonato, contando com todas as 10 rodadas da competição e dezenas de jogos vibrantes que prometem agitar as quadras paranaenses nos próximos dias.

De acordo com a lista divulgada pela Federação, entre as 42 equipes paranaenses que disputarão em busca do título de campeão do Paraná, quatro pertencem à região do Norte Pioneiro. Entre elas, estão as equipes Barril Pro Tork, de Siqueira Campos, FECOP, de Cornélio Procópio, Platinense Futsal, de Santo Antônio da Platina e Andirá Futsal, da cidade de Andirá.

Com os confrontos já definidos, as equipes já sabem quem serão seus oponentes no campeonato. Os duelos da primeira fase começam com uma disputa entre dois clubes da região, já que o Barril Pro Tork e o FECOP realizarão suas estreias duelando entre si na cidade de Siqueira Campos no dia 29 de março, enquanto em Santo Antônio da Platina, o Platinense Futsal estreia contra a Ibiporã Multibelt Futsal.

Já a equipe Andirá Futsal, estreará apenas na segunda rodada do campeonato. Jogando em casa, no Ginásio Morcegão, a equipe realizará seu primeiro jogo no dia 5 de abril contra a equipe do Barril Pro Tork, de Siqueira Campos.

Contudo, todos os confrontos das 10 rodadas da competição já estão definidos pela Federação, e prometem muita agitação até o final do campeonato. No geral, o Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze terá uma duração prolongada, já que a última rodada está prevista para o dia 7 de junho, quando os jogos se encerrarão.