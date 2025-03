Prefeitura de Tomazina abre licitação de quase meio milhão de reais para materiais gráficos

O edital também permite que empresas locais e até mesmo regionais participem do certame.

A Prefeitura de Tomazina, no Norte Pioneiro abriu um pregão eletrônico para o registro de preços na aquisição de materiais gráficos e de comunicação visual, com valor total estimado em R$ 459.511,00. O edital prevê a contratação de uma empresa para fornecer adesivos, placas, carimbos, pastas, banners, blocos, entre outros produtos, para uso das secretarias municipais ao longo de um período de 12 meses.

O processo, identificado como Pregão Eletrônico nº 05/2025, terá sessão de disputa no dia 10 de março de 2025, e seguirá a modalidade de menor preço por item. A licitação é exclusiva para empresas classificadas como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Os itens de alto custo chamam atenção. Alguns valores especificados no edital geram questionamentos sobre o montante orçado. Entre os itens com maiores custos estão:

R$ 79.745,00 para plotagem de veículos com adesivos em vinil;

R$ 73.910,00 para personalização total de veículos com impressão digital de alta resolução;

R$ 64.995,00 para banners com acabamento em madeira e verniz;

R$ 78.420,00 para chapas ACM com adesivo impresso e laminação.

A quantidade também é um fator que influencia o alto valor, como no caso dos blocos personalizados, que somam 5.000 unidades, e das pastas, com 3.000 unidades previstas.

No entanto, apesar do valor elevado, a licitação segue a modalidade de registro de preços, o que significa que a prefeitura não é obrigada a comprar o total previsto, podendo adquirir apenas conforme a necessidade ao longo do ano.

O edital também permite que empresas locais e até mesmo regionais participem do certame, garantindo um incentivo econômico para pequenos empreendedores da região. Entretanto, a população pode questionar se tais aquisições são realmente necessárias e se os valores praticados são compatíveis com o mercado.

A sessão pública para a disputa de preços ocorrerá de forma eletrônica no portal www.bll.org.br, e os interessados podem acompanhar o andamento da licitação através do Portal da Transparência do município de Tomazina (www.tomazina.pr.gov.br).