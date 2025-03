Mulher e filha desaparecem em Pinhalão; caso pode estar ligado a relacionamento online

Uma moradora da cidade de Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná, está desaparecida com sua filha de nove anos de idade há três dias. O caso pode estar relacionado a um suposto relacionamento virtual da mulher com um homem que mora no estado de Minas Gerais e foi registrado pela Polícia Militar na última segunda-feira (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar de Jacarezinho, o senhor Orlando Bueno de Melo procurou ajuda da assistência social de Pinhalão para relatar o desaparecimento de sua convivente, Ozélia de Fátima Oliveira, e sua filha, Mônica de Oliveira Bueno, de apenas nove anos de idade.

Mônica de Oliveira Bueno, nove anos de idade. Foto: Divulgação

Segundo Orlando, Ozélia teria saído de casa no último domingo (25), afirmando que levaria a filha para uma perícia na cidade de Ponta Grossa, já que a criança é atendida pela APAE. No entanto, desde então, ele não teve mais contato com as duas. Portanto, há informações de que a mulher teria conhecido uma pessoa pela internet e estaria indo ao encontro deste indivíduo, que reside no estado de Minas Gerais.

Após o desaparecimento das duas, Orlando tentou contato com Ozélia por telefone e WhatsApp, mas não obteve retorno. No entanto, o perfil da mulher no Facebook segue ativo.

Com o pedido de ajuda, a assistência social de Pinhalão entrou em contato com a rodoviária e confirmou que Ozélia e a filha embarcaram para São Paulo na data mencionada por Orlando, levando consigo diversas sacolas.

Frente aos fatos, a Polícia Militar orientou Orlando e a assistência social sobre os procedimentos a serem seguidos e o caso segue em acompanhamento pelas autoridades competentes. Quaisquer informações sobre o paradeiro das duas podem ser repassadas à Polícia Militar de Jacarezinho através do telefone (43) 3511- 0700 ou para a Polícia Civil do Paraná através do telefone (41) 3270-3350.