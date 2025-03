Atleta de Tomazina vai disputar campeonato de canoagem nos Estados Unidos

O jovem Davi Santhiago Ribeiro dos Santos, de 16 anos de idade, morador da cidade de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, garantiu sua classificação para o Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom e Caiaque Cross, que será realizado em Montgomery, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. O atleta conquistou a vaga na seletiva nacional da modalidade, realizada em janeiro ne pista olímpica do Rio de Janeiro.

Jovem faz parte da equipe de Tomazina, ATOCA. Foto: Divulgação

Davi, que faz parte da Associação Tomazinense de Canoagem (ATOCA), viajará com a delegação brasileira no dia 15 de março. Além da disputa no Pan-Americano, ele também participará, uma semana depois, de uma competição de ranking mundial em Oklahoma. Atualmente, junto com todos os convocados para a Seleção Brasileira de Canoagem, Davi está no Rio de Janeiro participando de uma fase intensiva de treinamentos e preparações para a competição.

Para João Emerson dos Santos Kondo, mais conhecido como Pantera, responsável pelo desenvolvimento da canoagem em Tomazina, a classificação de Davi é um marco importante para o esporte do município. “A seletiva classificatória é muito difícil, pois temos pouco tempo de adaptação no canal olímpico, que é considerado um dos melhores do mundo. Tivemos outros atletas que chegaram muito perto da classificação, mas felizmente o Davi conseguiu o índice. Ele já tem uma medalha no Pan-Americano do ano passado, e tenho certeza que irá representar muito bem as bandeiras do Brasil e de Tomazina. Acredito que ele trará uma medalha para nós”, afirmou o treinador.

“Vou treinar bastante para trazer uma medalha para o Brasil”, afirmou o atleta. Foto: Divulgação

Já para o jovem Davi Santhiago, a oportunidade de representar a bandeira verde e amarela de seu país é um motivo de imensa felicidade. “Estou muito feliz com a oportunidade de representar o país”, disse o jovem contente. Além de expressar sua felicidade em fazer parte da Seleção Brasileira em um campeonato de grande relevância, Davi declarou que irá esforçar-se ao máximo para conquistar um bom desempenho durante o campeonato. “Vou treinar bastante para trazer uma medalha para o Brasil”, afirmou.

Contudo, o jovem atleta já acumula importantes conquistas no esporte, tendo sido medalhista de prata no Pan-Americano realizado em março do ano passado no Rio de Janeiro, além de ter sido campeão sul-americano em novembro, em Aluminé, na Patagônia Argentina.

O Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom e Caiaque Cross de 2025 será disputado entre os dias 21 e 23 de março, reunindo os melhores atletas do continente. A cidade de Tomazina acompanha com orgulho a trajetória do jovem atleta e se mantém na torcida por mais uma grande conquista.