Homem é morto a tiros durante a madrugada no Norte Pioneiro

Um homem foi morto a tiros durante a madrugada desta terça-feira (25) no município de São Jerônimo da Serra, na região do Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi identificada como José Carlos da Silva, popularmente conhecido como “Neguinho do Zé da Bota”. Segundo relatos de testemunhas, o crime aconteceu em uma rua do Distrito São João do Pinhal quando a vítima foi surpreendida por dois indivíduos encapuzados que realizaram os disparos.

Devido aos ferimentos, José não resistiu e morreu no local. Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

O caso está sendo investigado pela delegacia da Polícia Civil do município.