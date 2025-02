UEPG abre inscrições para projeto gratuito de futebol para adolescentes

O Projeto Jogando Futebol, Construindo Cidadania, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), está com inscrições abertas para novas turmas. A instituição divulgou a abertura de novas vagas nesta segunda (24).

Continua após a publicidade

A iniciativa oferece aulas gratuitas de futebol para adolescentes (meninos e meninas) de 12 a 17 anos, no Bloco G, Campus Uvaranas. As inscrições iniciam hoje (24) e vão até 31 de março. O aluno pode iniciar as aulas imediatamente após a matrícula.

As aulas são às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h. Também são atendidas crianças menores de 12 anos, das 16h30 às 17h30, com preferência aos alunos do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic). Para participar, o responsável deve ir até a Coordenadoria de Desportos e Recreação (CDR), que fica em frente ao ginásio do Bloco G.