Projeto da Comarca de Tomazina promove inclusão de alunos da APAE de Jaboti

Estudantes da APAE de Jaboti assistiram ao filme “Debaixo do Pier”. Foto: Divulgação

Na última quarta-feira (12), o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), por meio da Central de Medidas Socialmente Úteis (Cemsu) da Comarca de Tomazina, lançou o projeto “Cinema no Fórum”, voltado para a inclusão de crianças e adolescentes. A iniciativa teve como primeiro público-alvo alunos atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jaboti, proporcionando uma experiência educativa e interativa.

Continua após a publicidade

A ação foi desenvolvida dentro do Fórum de Tomazina, onde os estudantes realizaram uma visita guiada e tiveram e participaram de uma atividade voltada para a aceitação e superação de preconceitos. Durante a ação, cerca de 40 estudantes da APAE participaram das atividades, marcando um momento de inclusão e novas experiências para todos.

Filme "Debaixo do Pier" trouxe mensagem de superação e aceitação para os estudantes. Foto: Divulgação

Continua após a publicidade

Durante a atividade, os alunos e responsáveis que estavam os acompanhando assistiram ao filme “Debaixo do Pier”, animação que traz uma reflexão sobre aceitação e superação de preconceitos. O filme, que narra a história de um caranguejo terrestre que se apaixona por uma caranguejo marinho e acabam enfrentando diversos desafios para ficarem juntos, trouxe um cenário que combinou o humor, música e uma mensagem poderosa sobre união e aceitação, além da superação de desafios e preconceitos.

Após a sessão do “Cinema no Fórum”, os alunos realizaram uma visita guiada, onde tiveram a oportunidade de fazer perguntas sobre o funcionamento do Fórum, conhecer as instalações e guardar uma nova experiência em suas lembranças.

Estudantes foram recebidos pela Juíza de Direito da Comarca de Tomazina, Franciele Pereira do Nascimento. Foto: Divulgação

Continua após a publicidade

Além de serem guiados pelas instalações do Fórum, os estudantes foram recebidos pela Juíza de Direito da Comarca de Tomazina, Franciele Pereira do Nascimento, que conversou com os alunos e tirou diversas dúvidas dos visitantes presentes na atividade.

Durante as perguntas e explicações da Juíza, os profissionais da APAE trabalharam para que houvesse um bom entendimento em ambas as partes. “Os participantes utilizaram técnicas de linguagem simples na comunicação com os alunos e professores da APAE”, destacou a instituição nas redes sociais.

O encontro, marcado por integração e aprendizado, destacou a importância de ações inclusivas de interação e acessibilidade dentro do Poder Judiciário.