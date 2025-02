Primeiro Torneio Municipal de Xadrez agita Pinhalão

No último sábado (08), a cidade de Pinhalão deu um passo significativo em relação aos esportes no município com a realização do Primeiro Torneio Municipal de Xadrez. O evento reuniu mais de 80 participantes, entre crianças e adultos que realizaram disputas acirradas entre si.

O torneio teve um formato competitivo e desafiador, atraindo jogadores de diversas faixas etárias, que se destacaram pelo talento e dedicação ao jogo. Com 84 participantes inscritos na competição, cada um dos atletas levou para a casa uma medalha de participação como reconhecimento pelo seu esforço e compromisso em participar do evento.

Três melhores participantes de cada categoria receberam premiações. Foto: Divulgação

Além disso, os três atletas mais destacados de cada categoria, separadas em infantil e juvenil, que foram separadas em masculino e feminino, e adulto misto, foram premiados com troféus, que simbolizaram suas conquistas no evento. As premiações serviram como incentivo para fomentar a prática do esporte e revelaram o nível mais alto dos participantes presentes.

Nas redes sociais, a organização do torneio foi elogiada pela excelente estrutura e pelo acolhimento aos participantes, que tiveram a oportunidade de mostrar suas habilidades no tabuleiro e interagir com outros apaixonados pelo esporte. O evento também proporcionou momentos de confraternização entre os jogadores e suas famílias, fortalecendo os laços comunitários no Pinhalão.