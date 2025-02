Comarca de Tomazina promove encontro para mulheres sobre autocuidado e violência doméstica

No dia 31 de janeiro, o Tribunal Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), através da Central de Medidas Socialmente Úteis (Cemsu) da comarca de Tomazina, realizou um encontro do Grupo Reflexivo de Mulheres, voltado para as mulheres tomasinenses que possuem medidas protetivas ativas e que já foram atendidas pela Cemsu anteriormente.

Com o tema da reunião voltado para “Cuidar de Si, empoderar a todas”, o encontro teve como objetivo principal mobilizar e sensibilizar a comunidade local, em especial o público feminino, sobre a importância do autocuidado no combate à violência doméstica e familiar.

A integração das participantes ocorreu por meio de um café e de uma roda de conversa. A ação trouxe reflexões sobre o autocuidado e o empoderamento, possibilitando o compartilhamento de experiências e proporcionando um momento de identificação e acolhimento mútuo, num formato mais descontraído e informal.

Devido ao sucesso desta iniciativa, a Cemsu da comarca de Tomazina pretende criar um grupo contínuo para mulheres, com o objetivo oferecer, além dos atendimentos já realizados pela Cemsu, um espaço seguro e acolhedor para reuniões regulares visando fortalecer ainda mais a rede de apoio e a solidariedade entre elas.