ADI-PR recebe convite para participar da cerimônia de posse da nova Mesa Diretora da Alep

A Diretoria da Associação de Jornais e Portais do Paraná (ADI-PR) recebeu nesta segunda-feira (27) um convite do deputado estadual Alexandre Curi (PSD) para participar da cerimônia de posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, que ocorrerá no dia 3 de fevereiro, às 14h, no Plenário da Alep.

Continua após a publicidade

O deputado Alexandre Curi presidirá a nova Mesa Diretora. O deputado Gugu Bueno (PSD) foi designado como o novo primeiro-secretário, enquanto a deputada Maria Victória (PP) continuará na segunda secretaria. Curi assumirá a presidência no lugar do atual presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD).

A nova Comissão Executiva também inclui a deputada Flávia Francischini (União), que ocupará a posição de primeira vice-presidente. O deputado Delegado Jacovós (PL) será o segundo vice-presidente, e o deputado Moacyr Fadel (PSD) assume como terceiro vice-presidente. A terceira secretaria ficará a cargo do deputado Requião Filho (PT), com o deputado Alexandre Amaro (Republicanos) continuando como quarto-secretário, e o deputado Goura (PDT) assumindo o cargo de quinto-secretário.

Imagem

Estão presentes, da esquerda para a direita, Ricardo M Takiguti- Diretor executivo da ADIPR, João Debiasi - publicitário, Antonio Saad Gebran - Diretor proprietário do jornal Folha do Litoral News , Deputado Alexandre Curi, Wilson Oliveira- vice presidente da ADIPR e Mauricio Mosson - Diretor proprietário do jornal Metrópole de Curitiba.