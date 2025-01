Homem é preso após sacar pistola e dar uns “Pipoco” durante discussão com vizinhos

Um homem foi preso após sacar uma arma e realizar disparos durante uma discussão entre vizinhos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (21) em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça e disparo de arma de fogo registrado no bairro Irmã Romanelli. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que houve uma discussão entre vizinhos sendo que, em dado momento, um homem sacou uma pistola e realizou cinco disparos em direção a uma das vítimas dizendo que iria matar todo mundo. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Os policiais encontraram o suspeito e, depois de alguns momentos de negociação, ele se rendeu sendo realizada sua abordagem. O homem apontou onde estava a pistola utilizada para realizar os disparos.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.