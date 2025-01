Prefeitura de Tomazina abre PSS com salários acima dos R$3 mil

A prefeitura de Tomazina divulgou a abertura das inscrições para um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS), que visa o preenchimento de 11 vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais alfabetizados e de nível fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades, abertas para as mais diversas áreas de trabalho, vão desde auxiliar de serviços gerais até médicos e psicólogos. Os salários vão de R$1.518,00 a R$3.906,57, com cargas horárias que variam entre 20 e 40 horas semanais.

Para participar do PSS, os interessados podem se inscrever gratuitamente entre os dias 27 e 29 de janeiro, e as inscrições devem ser realizadas na Prefeitura Municipal de Tomazina, que fica localizada em frente à Praça Tenente João José Ribeiro, 99, Centro.

Para serem classificados e ocuparem as vagas, os interessados serão avaliados através de uma análise de experiência profissional, tendo como um dos critérios, o tempo de serviço e o aperfeiçoamento profissional.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, estão disponíveis uma vaga para Agente de Combate à Endemias, duas vagas para Assistente Social, uma vaga para Auxiliar Administrativo de Nível Médio, uma vaga para Auxiliar de Serviços Gerais uma vaga para Enfermeiro Padrão, Farmacêutico, Fiscal Geral, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Monitor, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Pedagogo, Pedreiro, Professor de Inglês e Educação Física, Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene Bucal e duas vagas para Psicólogo.

Informações sobre os requisitos mínimos de cada vaga, adicionais sobre as inscrições, validade do PSS ou convocação devem ser encontradas no EDITAL DE ABERTURA DO PSS, divulgado pela Prefeitura Municipal.