Prefeito, vice e vereadores eleitos tomam posse em Pinhalão

A última quarta-feira (01) teve um marco significativo para a gestão municipal de Pinhalão com a cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores eleitos para comandar o município durante os próximos quatro anos. A cerimônia de posse foi realizada na Câmara dos Vereadores.

Eleitos nas Eleições Municipais de 2024, realizadas no mês de outubro, Luiz Eduardo de Castro Vanzeli, eleito prefeito do município, e o vice-prefeito Paulo Paulino Rodrigues tomaram posse do Poder Executivo durante uma cerimônia realizada na última quarta-feira. O evento, que contou com a presença de autoridades locais, familiares, amigos e da população local, também realizou a posse dos vereadores eleitos.

Durante a cerimônia de posse, Luiz Eduardo de Castro Vanzeli discursou com emoção agradecendo a população. “É com imensa gratidão que estou aqui. Agradeço primeiramente a Deus que me permitiu estar aqui e a minha família por sempre me apoiar neste sonho e também à toda a população que nos ajudou durante a campanha e confiaram em nós”, enfatizou o prefeito durante o discurso.

Além do prefeito e de seu vice, a cerimônia também contou com a posse dos vereadores eleitos que passarão a compor a Câmara dos Vereadores do município durante o próximo mandato. Entre os candidatos eleitos, estão Edson Reinaldo de Souza, Edney Luiz Vilas Boas, Emerson Soares de Lima, Flávio Decol de Lima, Francielli Siqueira de Carvalho, Paulo Cesar Lopes, Rene Batista Roberto, Sergio Terra de Oliveira e Alexandre Cristiano.