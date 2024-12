Câmara de Pinhalão apresenta balanço em 2024; após 20 anos Baianinho deixa o Legislativo

O ano de 2024 foi marcado por diversas transformações e mudanças significativas para o município de Pinhalão. Com a implementação de inovações, mudanças legislativas e início de trabalhos organizados pela Câmara Municipal dos Vereadores, o município encerra este ano com um balanço legislativo positivo, com mais de 200 projetos de lei.

De acordo com o levantamento divulgado pela Câmara Municipal dos Vereadores de Pinhalão, este ano foi marcado por diversas inovações no município, onde foram implementadas diversas ferramentas e mudanças, além da criação de meios de comunicação que proporcionam total transparência no trâmite do trabalho do Poder Legislativo do município, permitindo que a população local acompanhe detalhadamente o andamento de qualquer serviço prestado.

Durante este ano, a Câmara analisou 132 projetos de lei ordinária, oriundos do Poder Executivo, nove projetos de lei ordinária, do Poder Legislativo, 10 requerimentos, 14 indicações legislativas, dois projetos de decreto legislativo, sete projetos de resolução, um projeto de emenda à lei orgânica e um veto.

Para a realização das atividades legislativas no município, a Câmara também realizou 44 sessões ordinárias ao longo do ano, além de 23 sessões extraordinárias para discutir assuntos voltados para o desenvolvimento do município, serviços prestados e idealização de mudanças, tanto nos poderes quanto mudanças físicas do município.

Entre as principais mudanças aprovadas pela Câmara neste ano, estão a revisão da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal, além do portal de total transparência no trâmite dos trabalhos do Poder Legislativo do Município, permitindo que os moradores possam acompanhar todos os processos das proposições que estejam sendo tramitadas na Casa das Leis.

Com isso, e demais trabalhos realizados através das decisões projetadas dentro da Câmara, o município finaliza o ano com um balanço positivo na criação e inovações de projetos de leis, promovendo adequações e melhorias para o bom funcionamento da sociedade do município. Com o resultado das ações deste ano, o presidente da Câmara dos Vereadores, o senhor Sebastião Morais, conhecido como Baianinho, destaca a importância dos trabalhos realizados.

Sebastião de Morais, Baianinho, Presidente da Câmara Municipal de Pinhalão. Foto: Arquivo Pessoal

“Foi um ano de muitas conquistas e projetos idealizados. Terminamos o ano com projetos que melhoraram nosso município. Além de todos os projetos apresentados, realizamos a retificação de todas as leis municipais, encontrando melhorias e adequações para nossa população”, destacou o presidente que, depois de 20 anos consecutivos dentro da Câmara Municipal, deixa o legislativo no final deste ano.

Para ele, fazer parte do Poder Legislativo do município por cinco mandatos consecutivos, reflete a confiança da população em reelege-lo todas estas vezes e, para ele, o único sentimento que representa estes anos, é a gratidão. “Me sinto grato de ter feito parte do Poder Legislativo do município durante todos estes anos, e sei que só foi possível porque a população confiou em mim. Me sinto muito grato por ter essa confiança da população”, disse o presidente emocionado.

Contudo, com um ano prestigiado de tarefas e decisões legislativas, a Câmara de Pinhalão encerra 2024 com um balanço positivo em suas emendas e tentativas de melhorar a qualidade de vida para os moradores locais. Com a saída de Sebastião de Morais, Baianinho, da presidência da Câmara, Pinhalão encerra um ciclo histórico.