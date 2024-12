Moradores de Pinhalão denunciam descaso com a cidade na reta final da gestão do prefeito Dionísio

Nesta quarta-feira (18), a reportagem da Folha recebeu diversas denúncias sobre uma série de problemas que a população de Pinhalão vem enfrentando devido a maus cuidados da gestão atual com o município. Insatisfeitos, os moradores divulgaram imagens que demonstram os problemas municipais, como maquinários sem uso, ruas sem limpeza e patrimônios públicos sendo destruídos pela falta de cuidados, que deveriam ser realizados pela prefeitura.

As imagens divulgadas pelos moradores, junto às mensagens que transmitem a insatisfação e desgosto com as situações que vem acontecendo no município, segundo os moradores, desde que a gestão atual foi empossada, mostram os patrimônios públicos sendo obstruídos por falta de cuidados. Linhas escolares com acesso precário, veículos da prefeitura estacionados sem uso e outras denúncias completam a insatisfação da população pinhaloense.

Ambulância da Saúde de Pinhalão com pneus carecas. Foto: Divulgação

Nas redes sociais, é possível ver que a situação não é brincadeira, e que o descuido com os patrimônios públicos está sendo um problema real para o município. Em uma das publicações, a insatisfação se dá por conta do estado precário de conservação em que se encontra uma das ambulâncias do município que, por mais que, segundo as denúncias, possua verba, não tem requisitos para atender os pacientes.

“A saúde tem um orçamento de oito milhões para ser gasto ainda neste ano, sem contar emendas parlamentares, e a ambulância está com os dois pneus da frente extremamente carecas para socorrer as vítimas”, disse um dos moradores em uma publicação nas redes sociais ainda neste ano.

Buraco em trecho da linha escolar do município. Foto: Divulgação

Outra denúncia que tem chamado a atenção dos moradores e ressaltado a insatisfação da população, são os maus cuidados com os patrimônios públicos, como as estradas que levam as crianças para as escolas. Nas imagens, é possível notar que a linha que o ônibus escolar utiliza para levar as crianças, está praticamente inacessível, por conta dos buracos causados pelas chuvas.

Reparo feito próximo ao bairro Sul Mineira. Foto: Divulgação

Recentemente, a prefeitura realizou um reparo na rodovia próximo ao município, no sentido ao bairro Sul Mineira que, de acordo com as imagens enviadas para a reportagem, já estão destruídas. Além das reformas que, em pouco tempo, deram problema, o descuido com a cidade não para por aí. Nas imagens é possível ver que a limpeza do perímetro urbano não tem sido realizada e as gramas continuam a crescer sem serem podadas.

“O que falta muito na nossa cidade hoje é a limpeza". Foto: Divulgação

Em entrevista com a reportagem da Folha, o atual Presidente da Câmara de Vereadores de Pinhalão, Sebastião Morais, mais conhecido como Baianinho pelos moradores locais, afirmou a insatisfação da população, além de apresentar argumentos que reforçam as denúncias enviadas para a reportagem, afirmando que a cidade continua recebendo maus cuidados.

“O que falta muito na nossa cidade hoje é a limpeza. O município precisa de manutenção com urgência, principalmente nas estradas rurais, que tem sido uma grande preocupação para nós. Até o lago municipal está estragado nos últimos dias, e tem que haver uma melhora logo para ele”, afirmou o vereador com decepção ao analisar o município.

Gramas estão com volume alto e não são podadas. Foto: Divulgação

Apesar de que as denúncias foram oficializadas, os moradores não obtiveram resposta, e a prefeitura nada fez. “Já levamos o assunto em reunião, formalizamos um ofício e, infelizmente, o prefeito não conseguiu manter o município conforme é necessário”, concluiu Baianinho.