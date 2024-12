Homem é morto a tiros na zona rural de Tomazina

A equipe da Polícia Civil de Tomazina, no Norte Pioneiro, instaurou um inquérito para investigar a morte de um jovem de 23 anos executado a tiros na noite do último domingo (15) na zona rural do município.

De acordo com as informações da PC, o crime aconteceu durante uma festa religiosa que estava sendo realizada no bairro Barro Preto. Conforme relatos de testemunhas, um conflito entre dois indivíduos acabou sendo a motivação para morte da vítima que foi alvejada com tiros no peito.

Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento a vítima, mas infelizmente o jovem identificado como Alex Galdino da Silva não resistiu e morreu no local. Já o suspeito de ser o autor dos disparos fugiu da cena do crime.

O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) e sepultado na manhã desta terça-feira (17) no cemitério municipal de Quatiguá.

As causas e circunstâncias do crime estão sendo investigadas.