Homem é preso com 10 kg de maconha que seria entregue em Wenceslau Braz

Uma denúncia anônima ajudou a equipe da Polícia Militar a realizar a prisão de um homem que estava transportando uma grande quantidade de maconha em uma motocicleta. A prisão ocorreu na tarde da última sexta-feira na PR-422 em Tomazina após perseguição policial.

De acordo com as informações divulgadas pela PM< os policiais receberam informações que um indivíduo estaria com uma moto Honda CB 300 amarela no município de Ibaiti e iria levar uma grande quantidade de maconha para ser entregue em Wenceslau Braz, a cerca de 56 km de distância.

Diante da informação, os policiais reforçaram o policiamento em busca de localizar o suspeito. Quando uma das equipes passava pelo Posto Visual, em Japira, os policiais avistaram o motociclista que ignorou as ordens de parada e fugiu em alta velocidade. Com isso, houve perseguição até a cidade de Tomazina onde os policiais conseguiram realizar a abordagem do suspeito.

Durante a buscas, os policiais encontraram na mochila do suspeito 18 tabletes de maconha que totalizaram mais de 10 kg da erva, além de porções de cocaína e crack.

Frente aos fatos, o homem juntamente com a moto e as drogas apreendidas foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.