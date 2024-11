Jovem é executado com cinco tiros no Norte Pioneiro

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na última quinta-feira (14). O crime foi registrado no município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua João Paulo II no bairro Vila Domingues. A vítima foi identificada como Vitor Augusto Teixeira Mendes. Ele estava próximo a sua casa quando, por volta das 20h00, foi surpreendido pelo atirador que disparou várias vezes contra a vítima e fugiu em seguida.

“Vitinho”, como era popularmente conhecido, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital sendo transferido para Santa Casa de Bandeirantes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A equipe da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a motivação do crime.