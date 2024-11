Motorista morre em rodovia que liga Wenceslau Braz a Tomazina

Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde do último sábado (16) tirou a vida de um motorista na rodovia PR-244 no trecho que passa pelo município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 e envolveu uma caminhonete VW Amarock que era conduzida por um homem de 31 anos.

Conforme os relatos colhidos no local, o motorista seguia pela rodovia no sentido Tomazina a Wenceslau Braz quando acabou capotando a caminhonete. Ele chegou a ser socorrido e foi levado em estado grave a Santa Casa de Tomazina onde veio a óbito.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.