Colisão entre carro e caminhão deixa motorista ferido na PR092

Um acidente de trânsito registrado no início da noite desta quarta-feira (13) deixou um motorista ferido na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h00 na altura do km 269 em frente ao posto de combustíveis Cristo Rei II. Conforme os relatos colhidos no local, um homem de 38 anos conduzia um GM Vectra sentido Wenceslau a Siqueira Campos quando acabou colidindo o veículo contra a traseira de um caminhão que transitava no mesmo sentido.

Devido a violência do impacto, o condutor do automóvel teve ferimentos médios. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz para receber atendimento médico. Já o motorista do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso e os veículos foram liberados no local.