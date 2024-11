Tomazina realiza Festival Gastronômico nesta sexta-feira

Na próxima sexta-feira (15), a cidade de Tomazina, no Norte Pioneiro, realizará o seu mais tradicional Festival Gastronômico. O evento, que começará a partir das 18h00, promete reunir a população local em um clima festivo e animado com um cardápio recheado de delícias para todos os gostos.

Com uma programação repleta de opções de todos os gostos, o festival, que será realizado no Parque do Trevo, é uma oportunidade única de conhecer e saborear o melhor da culinária local e regional, além de celebrar a cultura e a diversidade gastronômica do município.

Entre as opções, o público presente poderá saborear e degustar desde pratos sofisticados, como o risoto e comida japonesa, até delicias que fazem parte da culinária brasileira, como cupim defumado, tilápia e o tradicional pastel cascudo. Além disso, não faltarão as tradicionais delícias de milho, donuts e saborosas iguarias árabes, que prometem agradar todos os paladares.

Uma das principais atrações locais, será a exposição das agroindústrias de Tomazina, que irão apresentar seus produtos e processos de produção. A oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos produtores locais será uma das grandes surpresas do evento.

O Festival também contará com música ao vivo, criando a atmosfera perfeita para quem deseja aproveitar o melhor da culinária e da boa música em um só lugar. Para os adultos, uma seleção de drinks especiais estará disponível, enquanto as crianças poderão saborear opções sem álcool e se divertir em brinquedos preparados especialmente para elas.

O Festival Gastronômico de Tomazina é o lugar perfeito para reunir a família e os amigos, explorar novos sabores e vivenciar um dia de muita diversão. Não perca essa oportunidade única de saborear o melhor da gastronomia da região.