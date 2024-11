Produtores de Tomazina são destaque do Concurso Café Qualidade Paraná

Nesta terça-feira (12), foi realizada a cerimônia de encerramento do 22º Concurso Café Qualidade Paraná, evento que reuniu cerca de 250 pessoas no Mercado Municipal de Curitiba. O concurso, um dos mais renomados do Estado, apresentou os melhores lotes de cafés nas categorias natural e cereja descascado, onde cafeicultores de Tomazina foram o destaque, alcançando os três primeiros lugares no concurso.

O Concurso Café Qualidade Paraná, realizado pela 22ª vez neste ano, celebra a qualidade do café paranaense e valoriza os produtores e as regiões cafeeiras do Estado. A iniciativa, promovida pela Câmara Setorial do Café do Paraná, em parceria com Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, IDR-Paraná, Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina e Associação dos Funcionários do Iapar, premia os participantes em diversas categorias.

Na edição deste ano, a produtora Maristela Fátima da Silva Souza, moradora de Tomazina, no Norte Pioneiro, foi consagrada campeã na categoria natural, com um lote de café que se destacou entre os demais competidores pela qualidade e sabor exclusivo de sua produção.

Além de Maristela ter sido campeã nesta categoria, Claudeir Marcos de Souza, também de Tomazina, levou o prêmio de primeiro lugar na categoria cereja descascado, com um lote altamente destacado entre os demais. Ambos receberam como prêmio R$ 8 mil por saca de 60 quilos de seus lotes, o que destacou a valorização de suas produções.

Junto a eles, outros dois participantes, também de Tomazina, se destacaram no concurso, alcançando o pódio da categoria cereja descascado. Além de Claudeir, que ficou em primeiro colocado, os três primeiros lugares da categoria foram preenchidos por Valdeir Luiz de Souza e Marcia Cristina da Silva Costa.

Além destes, outra produtora da região foi destaque do concurso. Sirlei de Fátima da Cruz Carvalho, de Joaquim Távora, conquistou o quinto lugar na categoria cereja destacando, reforçando ainda mais a potência da produção de café do Norte Pioneiro do Paraná.

A premiação, que contou com uma quantia de R$ 8 mil para os campeões, também premiou os vice-campeões, que receberam R$ 6 mil por saca, e os terceiros colocados, R$ 5 mil. Os quatro e cinco colocados em cada categoria foram premiados com R$ 3,5 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente. A organização também premiou com R$ 2,5 mil os campeões regionais e outros seis produtores que receberam "menção honrosa" pela qualidade excepcional no preparo, sem defeitos nos grãos.

O concurso contou com a participação de 119 lotes de café, vindos de todas as regiões produtoras do Paraná. Desses, 90 lotes disputaram na categoria natural, onde o grão é seco ainda com a casca, enquanto 29 lotes participaram na modalidade cereja descascada, em que a polpa do grão é retirada antes da secagem.

Com o encerramento do concurso, o 22º Concurso Café Qualidade Paraná reafirma seu papel fundamental no fomento à qualidade da cafeicultura paranaense, além de fortalecer a imagem do Estado como um grande produtor de cafés especiais.

A solenidade de encerramento do 22º Concurso Café Qualidade Paraná contou com a presença do secretário estadual da fazenda do Paraná, Norberto Ortigara; do presidente interino do Sistema Faep, Ágide Eduardo Meneguette; do diretor financeiro do Sistema Faep, Paulo José Buso; do gerente da Câmara Setorial do Café do Paraná, Walter Ferreira Lima; além de diversas autoridades e lideranças do segmento cafeeiro do estado.