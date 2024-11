Jovem apanha e vai parar no hospital após ficar com o ex-namorado da irmã

Uma jovem de 21 anos foi parar no hospital após ser agredida pelas próprias irmãs. O caso foi registrado no fim da tarde da segunda-feira (11) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h30 os policiais receberam um chamado para comparecer a Santa Casa de Misericórdia após uma jovem de 21 anos dar entrada no Pronto Socorro vítima de agressões. Diante do chamado, os agentes foram ao hospital para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que havia sido agredida por suas duas irmãs, sendo que a motivação das agressões foi porque ela estava tendo um relacionamento com o ex-namorado de uma das irmãs. Em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que a mulher teve ferimentos no rosto e nos braços.

Frente aos fatos, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.