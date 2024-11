PM encontra mais de uma tonelada de maconha em dois veículos no Norte Pioneiro

Equipes da Polícia Militar realizaram a apreensão de mais de uma tonelada de maconha na noite desta quarta-feira (06). A ação aconteceu na rodovia BR-369 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, por volta das 21h00 os policiais receberam a informação de que a equipe da Polícia Rodoviária Federal estava perseguindo uma caminhonete que estaria carregada com drogas e que seguia sentido a Cornélio Procópio.

Diante da informação, uma equipe da Rotam ficou posicionada próximo ao campus da UENP e, logo em seguida, visualizou uma Nissan Frontier transitando em alta velocidade. Com isso, houve perseguição sendo que o motorista da caminhonete realizou ultrapassagens perigosas e ainda colocou em risco outros veículos e pedestres parando somente depois que os policiais atiraram nos pneus da caminhonete.

No momento da abordagem, o suspeito ainda tentou fugir, mas acabou sendo contido pelos policias. Em busca no veículo, foram localizados mais de 800 kg de maconha, uma quantia em dinheiro, aparelho celular e placas que seriam utilizadas para enganar os policiais. Também foi constatado que a caminhonete tinha indicativo de furto.

Em seguida, os policiais foram informados que um automóvel GM Onix havia caído em um barranco e que o veículo também estava transportando drogas. Já o motorista não foi encontrado.

Frente aos fatos, os dois automóveis foram apreendidos totalizando mais de uma tonelada de maconha sendo levados juntamente com o homem preso para delegacia da Polícia Civil.