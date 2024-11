Homem é preso com pés de maconha em Siqueira Campos

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na terça-feira (05) no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h00 os agentes da PM e Polícia Civil foram até uma residência situada a Rua Piauí, na Vila Operária, para realizar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Continua após a publicidade

Durante as buscas no local, os agentes encontraram uma porção de 34 gramas de maconha, além de diversas embalagens com vestígios de cocaína. Ainda durante as buscas, foram localizados uma espingarda adaptada para calibre 22, cartuchos deflagrados, simulacros de arma de fogo, balança de precisão, uma quantidade em dinheiro, aparelho celular, além de sete pés de maconha.

Frente aos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas sendo encaminhado à delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos e drogas apreendidas.