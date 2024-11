Vereador do Norte Pioneiro é alvo de operação do Ministério Público

O Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio e do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta terça-feira (5), três mandados de busca e apreensão no município de Cornélio Procópio, no Norte Central do estado. A ação faz parte de uma investigação sobre a possível utilização de cargo público por um vereador para burlar a fila de exames da Secretaria de Saúde do Município.

Continua após a publicidade

A apuração investiga a prática de ato de improbidade administrativa, com a suspeita de que o vereador, atualmente em mandato, tenha utilizado sua posição para obter tratamento privilegiado para si e para terceiros, em detrimento da coletividade. A investigação aponta ainda a possível personalização dos serviços de saúde para fins de promoção pessoal e política do vereador.

Continua após a publicidade

As ordens judiciais foram cumpridas nas residências do vereador e de uma assessora, além de seu gabinete na Câmara Municipal de Cornélio Procópio.