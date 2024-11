Homem é salvo após se jogar no Rio das Cinzas em Tomazina

Um homem foi salvo por populares e policiais militares após se jogar de uma ponte nas águas do Rio das Cinzas. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (05) no município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a situação aconteceu na ponte que fica próximo a rodoviária do município. Um homem, aparentemente idoso, teria saltado da ponte nas águas do rio e começou a se afogar. Pessoas que passavam pelo local pularam na água para retirar o indivíduo do rio. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local e acompanhou o resgate.

Continua após a publicidade

Imagens registradas por populares mostram o momento do resgate. Quando o homem é retirado do rio, aparentemente está desacordado e recebe massagem para reanimar o homem. Em seguida, ele foi socorrido e encaminhado ao hospital do município para receber atendimento médico.

Ainda segundo as informações, há suspeitas que a situação se trate de uma tentativa de suicídio.

O caso segue sendo investigado.