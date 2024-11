Empreendedores do Norte Pioneiro são confirmados para participar da Feira Sabores do Paraná

A organização da Feira Sabores do Paraná divulgou, nesta quinta-feira (31), a lista dos empreendedores da agricultura familiar que, após uma análise criteriosa, poderão expor e vender seus produtos no evento, previsto para acontecer entre o fim de novembro e o início de dezembro deste ano, no salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

No total, 66 empreendedores atenderam aos critérios estabelecidos pela organização para participar da feira, incluindo duas agroindústrias do Norte Pioneiro, o Ouro do Norte e Café Juliani, ambas do município de Pinhalão. A presença dessas empresas locais destaca a qualidade e a representatividade da agricultura familiar da região, que ganha visibilidade em um evento de grande porte voltado ao fortalecimento do setor.

Promovida pela Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e executada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - Iapar-Emater (IDR-Paraná), a feira conta com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, do Sistema Faep/Senar-PR e do Sebrae/PR.

FEIRA DE SABORES

A Feira Sabores do Paraná aconteceu de 2000 a 2014, com edições em Curitiba e em diversos municípios do Estado. O evento será retomado a partir de agora, com o objetivo de divulgar os produtos coloniais do Paraná, com destaque para a produção regional.

A gastronomia será o carro-chefe para divulgar as atrações turísticas paranaenses durante a feira. Também serão realizadas aulas-show de culinária, com ingredientes disponíveis na feira ou alguma cultivar desenvolvida pela pesquisa do IDR-Paraná. Cada aula-show terá o número máximo de 30 participantes e a inscrição é gratuita.

A abertura da feira será no dia 28 de novembro, às 16h, no salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer. De sexta a domingo o evento estará aberto ao público sempre das 10h às 22h e a entrada é gratuita.