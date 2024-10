Governo do Paraná vai realizar maior investimento em universidades da história

As universidades estaduais do Paraná receberão um orçamento recorde de R$ 3,6 bilhões em 2025, conforme anunciado pelas Secretarias de Estado da Fazenda (Sefa) e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). Este valor representa um aumento de 38,7% em relação a 2019, correspondente a um incremento de R$ 1 bilhão ao longo de seis anos. Os recursos serão utilizados tanto para custeio quanto para investimentos nas instituições, que incluem a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Atualmente, mais de 84,6 mil alunos estão matriculados em cursos presenciais e a distância, abrangendo graduação, mestrado, doutorado, especialização e residência multiprofissional. Um exemplo significativo do aumento no orçamento é a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), que viu seu financiamento crescer 83,3%, passando de R$ 179 milhões para R$ 328 milhões entre 2019 e 2025. A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) também registraram aumentos expressivos de 66,3% e 50,6%, respectivamente.

Esse incremento orçamentário tem refletido na qualidade do ensino e nas pesquisas realizadas nas universidades. A UEM foi classificada como a quarta melhor instituição do Sul e a 24ª no Brasil, segundo o Ranking Universitário da Folha de São Paulo (RUF), enquanto a UEL ocupa a 27ª posição. A UEPG e a Unioeste estão em 41º e 50º lugares, respectivamente. Além disso, 19 cursos dessas universidades obtiveram nota máxima no Guia da Faculdade do Estadão.

De acordo com Norberto Ortigara, secretário da Fazenda, o investimento no ensino superior impacta positivamente a sociedade, promovendo desenvolvimento científico e tecnológico. Aldo Bona, secretário da SETI, destacou que o aumento do orçamento é um reconhecimento da importância das universidades para o progresso do estado.

O reitor da Unioeste, Alexandre Webber, enfatizou que o avanço orçamentário superou a inflação nos últimos seis anos, permitindo melhor planejamento e aplicação dos recursos. O montante destinado às universidades representa 83,4% do total do orçamento previsto para a SETI em 2025, que é de R$ 4,3 bilhões.

A UEM receberá a maior parte do orçamento, com R$ 869,7 milhões, seguida pela UEL com R$ 829,9 milhões e pela Unioeste com R$ 575,3 milhões. Os hospitais universitários geridos por algumas dessas instituições também contarão com uma parte do orçamento, totalizando R$ 226,4 milhões.