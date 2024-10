Homem ateia fogo em residência e morre carbonizado

Um homem de 41 anos morreu após atear fogo em uma residência e ficar trancado dentro do imóvel. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (27) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de incêndio com óbito em uma residência situada a Rua Jorge Alves Ferreira, no Jardim Figueira. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, a equipe do corpo de bombeiros já estava combatendo as chamas. Em contato com um homem que se apresentou como pai da vítima, esse contou aos policiais que o filho se trancou no quarto, colocou fogo em uma coberta e disse que iria se matar.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência as investigações e recolher o corpo da vítima.