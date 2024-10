Morre lenda do box brasileiro Maquila

José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, morreu nesta quinta-feira (24) aos 66 anos, em decorrência de demência pugilística, diagnosticada em 2013. O ex-lutador sofria de encefalopatia traumática crônica (ETC), uma condição similar ao mal de Alzheimer, que é causada por repetidos golpes na cabeça, afetando principalmente ex-atletas de boxe. A esposa de Maguila, Irani Pinheiro, confirmou a morte durante uma entrevista ao programa Balanço Geral, da RECORD.

Maguila nasceu em 11 de julho de 1958, em Aracaju, e desde 2017 vivia em uma casa de repouso. O apelido "Maguila" surgiu devido à sua semelhança com um personagem de desenho animado. O peso-pesado começou sua carreira no boxe com o apoio do narrador e empresário Luciano do Valle, que gerenciava sua carreira por meio da empresa Luqui. Luciano do Valle o apresentou ao renomado treinador americano Angelo Dundee, que havia dirigido lendas do boxe como Muhammad Ali, George Foreman e Jimmy Ellis.

Maguila é lembrado por sua trajetória no boxe, onde conquistou respeito e notoriedade.