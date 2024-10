Fecomércio recebe reunião da Associação dos Diários do Interior

A Associação dos Diários do Interior do Paraná (ADI/PR) promoveu nesta quarta-feira (23) um encontro com autoridades e associados para debater, entre outros assuntos, o fortalecimento dos jornais no estado. O encontro aconteceu na sede da Fecomércio, em Curitiba.

O encontro teve como objetivo discutir diversos temas relacionados ao futuro dos jornais e portais de notícias filiados a ADI/PR. Entre os assuntos debatidos, destaque para o fortalecimento e posicionamento dos jornais e portais em relação ao mercado comercial e político do estado. Outro assunto abordado durante o encontro foi o fortalecimento entre as relações com o governo do Paraná e também com a Assembleia Legislativa do Paraná.

O diretor comercial da ADI/PR, Ricardo Takiguti, falou sobre a reunião e o apoio da associação aos jornais e portais afiliados. “A Associação dos Diários do Interior segue promovendo um trabalho amplo de apoio aos nossos filiados sempre em busca de melhorias e desenvolvimento dos jornais impressos e portais de notícias parceiros. Ficamos felizes pela participação dos diretores e representantes dos jornais, assim como agradecemos a receptividade e atenção das autoridades políticas e demais profissionais do setor de imprensa que participaram deste encontro que vai trazer muitos benefícios para o futuro do jornalismo no Paraná”, destacou Takiguti.

Já o presidente da ADI/PR, Nery Thomé, agradeceu a presença dos participantes e destacou que o setor de imprensa segue evoluindo junto as novas tecnologias. “A ADI está aqui mais uma vez buscando o desenvolvimento e crescimento dos jornais e portais de notícias filiados a nossa associação. Estamos vivendo uma transição direcionada pelas novas tecnologias e pelo dinamismo da informação. Além disso, também buscamos reforçar parcerias importantes e estar atentos ao mercado como um todo para que possamos assim estar disponíveis para auxiliar e garantir todo apoio aos jornais que fazem parte da Associação dos Diários do Interior. Agradeço a presença de todos que participaram de mais um marco importante para o futuro do jornalismo paranaense”, pontuou.

O vice-governador Darci Piana falou sobre a importância de fortalecer as relações entre o governo do estado e a imprensa. “Foi um evento muito importante para estreitar laços entre o governo do Paraná e a Associação dos Diários do Interior. Vivemos em um mundo dinâmico onde pessoas de diferentes faixas etárias buscam por informações e nada melhor do que um jornalismo de credibilidade, como o dos parceiros da ADI, para levar estes assuntos de forma direta e imparcial aos paranaenses”, disse Piana.

Já o deputado estadual Alexandre Curi, destacou a relevância dos jornais no combate as fake news. “Tivemos um encontro importante para o setor público e para imprensa, pois vivemos em um mundo cada vez mais tecnológico onde as informações se disseminam de forma rápida e, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam disso para espalhar mentiras. Neste ponto, é de extrema importância fortalecer a parceria junto a instituições importantes e de credibilidade como é o caso da ADI e seus parceiros para levar a verdade aos leitores”, frisou o parlamentar.

Entre os presentes, estiveram diretos e representantes dos jornais impressos e principais portais associados a ADI/PR, o vice-governador Darci Piana, do deputado estadual e futuro presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, além de outros profissionais e pessoas ligadas ao setor de imprensa.