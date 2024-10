Equipe de canoagem de Tomazina vai disputar Campeonato Sul-Americano

Na cidade de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, uma equipe de canoagem vem construindo um legado de sucesso, conquistando campeonatos regionais e nacionais ao longo dos anos. A equipe, conhecida como ATOCA, se prepara para enfrentar as melhores equipes da América do Sul no Campeonato Sul-Americano de Canoagem, que acontecerá na Patagônia argentina.

Fundada no ano de 1998, ATOCA é uma referência da modalidade na região. Entre seus maiores feitos ao longo dos seus 26 anos de legado, a equipe conquistou campeonatos regionais, interestaduais, Pan-Americanos e Sul-Americanos, além de se consolidar entre as melhores do Brasil nas modalidades Slalom e Caiaque Cross. Neste ano, a equipe volta a disputar o Campeonato Sul-Americano, consolidando a força e comprometimento dos atletas.

O evento, que ocorrerá em novembro deste ano, na cidade de Aluminé, na Patagônia argentina, promete trazer impactos desafiadores para os atletas. Conforme explica João Emerson dos Santos Kondo, coordenador da ATOCA e treinador da equipe, os desafios de participar da competição começam antes mesmo do campeonato.

“A distância é grande, e transportar todo o equipamento necessário, como os caiaques e acessórios, é uma tarefa complexa. Além disso, não estamos acostumados a competir em um frio tão intenso. Mas, se quisermos continuar avançando no esporte, temos que estar preparados para enfrentar qualquer adversidade”, explicou o treinador.

Treinos continuam intensamente. Foto: Divulgação

Segundo ele, a equipe está motivada para a competição, que representa uma oportunidade única de medir forças com atletas internacionais e elevar o nome de Tomazina no cenário esportivo. "Estamos treinando intensamente e ajustando cada detalhe para nos adaptarmos às condições que encontraremos na Patagônia", disse Pantera.

A vice-presidente da equipe, Susimara Rocha Gomides, destaca o orgulho tomasinense de ter atletas disputando um campeonato deste nível. “Para nós é um orgulho imenso ter grandes atletas levando o nome de Tomazina cada vez mais longe”, enfatiza. Segundo ela, a competição é uma grande oportunidade para os atletas, que podem conhecer novos países e novas culturas, sendo um momento marcante para eles.

Em uma entrevista exclusiva à reportagem da Folha, Emanoel Barcelos Cruz de Souza, jovem de 18 anos, atleta da equipe ATOCA, expressou sua expectativa para o campeonato, afirmando estar esperançoso com a competição. “Minha expectativa com o campeonato está alta. Espero que possamos chegar no pódio da competição e que voltamos com a medalha para a casa”, enfatizou o jovem.

Emanoel começou a praticar o esporte ainda com 12 anos de idade. Foto: Divulgação

Emanoel, que pratica o esporte desde os 12 anos, afirmou que o esporte trouxe grandes mudanças para sua vida. “Quando eu era criança, minha mãe descobriu que eu tinha um problema nos rins e no pulmão. Só que quando comecei a praticar, a canoagem me ajudou a melhorar minha qualidade de vida. Além disso, tive a oportunidade de conhecer diversas cidades e lugares espetaculares”, afirmou o atleta.

A equipe da ATOCA embarcará para a Argentina no dia dois de novembro e tem previsão de retorno para o dia 12. Até lá, os atletas enfrentarão uma rotina intensa de treinos e competições, ajustando-se às rápidas águas da Patagônia e ao frio que desafiará ainda mais sua resistência.

Para que a viagem seja viável, a equipe tem contado com o apoio da Prefeitura de Tomazina e do comércio local, além de realizar diversas campanhas de arrecadação. Entre as iniciativas está um bingo beneficente que será realizado no dia 19 de outubro, com o objetivo de ajudar nos custos de transporte, hospedagem e alimentação.

Além das campanhas em prol da viagem dos atletas, Pantera, treinador da equipe, afirma que aqueles que quiserem, podem ajudar a equipe por meio de doações, que podem ser feitas através do telefone (43) 98804-3069.