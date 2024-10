Candidato do MDB é eleito com quase 70% dos votos em Tomazina

No último domingo (06), cerca de seis mil eleitores de Tomazina foram às urnas para escolherem seus novos representantes dos poderes Executivo e Legislativo do município. Os candidatos eleitos passarão a ocupar os cargos a partir de janeiro de 2025.

O candidato Cezar (MDB) e sua vice, Lucinha, foram eleitos com 3.789 votos, o que equivale a 69.09% dos votos válidos do município, que registrou 5.484 votos válidos, 155 votos nulos e 80 votos em branco.

Além do representante do Executivo, os eleitores escolheram seus candidatos que irão compor a Câmara dos Vereadores do município, sendo que os candidatos eleitos são Chicão (MDB), Edvaldo do Barro Preto (MDB), Ari Romanosk (REPUBLICANOS), Betinho do Elses (REPUBLICANOS), Sabrina Farias (PRD), Edivaldo Pingo (MDB), Nei Cascão (PRD), Mané do Sapé (MDB)e Betão (PSD).

Estes serão os candidatos que irão compor a Câmara Municipal de Tomazina a partir de janeiro de 2025, quando começará o mandato oficial.