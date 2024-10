Relatório da SEFA aponta maior salto no investimento público no Paraná

Nos primeiros oito meses de 2024, o Paraná alcançou um aumento real de 74,3% no investimento público, totalizando R$ 4,4 bilhões, em comparação aos R$ 2,4 bilhões do mesmo período em 2023. Este valor representa o maior montante já registrado na série histórica do estado, considerando a inflação. As informações foram divulgadas na Assembleia Legislativa do Paraná pelo secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, que apresentou o relatório referente ao 2º quadrimestre do ano.

O secretário destacou que este aumento é resultado de uma gestão fiscal responsável, marcada pela contenção de gastos e crescimento na arrecadação. “Estamos dando transparência a uma boa condição fiscal do Estado, que podemos considerar uma das melhores do Brasil”, afirmou Ortigara.

Os investimentos estão concentrados em áreas estratégicas. Na Agricultura, o empenho acumulado foi de R$ 204 milhões, um crescimento de 335% em relação ao ano anterior. O setor de Urbanismo registrou R$ 1,5 bilhão, com um aumento real de 230%.

O relatório também apontou um crescimento real de 9,9% na arrecadação total do estado, impulsionado principalmente pelo ICMS, que corresponde a cerca de 25% das receitas estaduais. No período, a arrecadação do ICMS cresceu 15%, totalizando cerca de R$ 4 bilhões a mais em comparação a 2023, destacando-se os setores de Energia e Combustíveis.

Além disso, o cumprimento dos mínimos constitucionais foi mantido, com 31,29% das despesas aplicadas em Educação e 12,43% em Saúde. As despesas com pessoal aumentaram 13,8% nos últimos 12 meses.

O estado também registrou a menor taxa de desemprego em 10 anos, com o segundo maior número de empregados com carteira assinada do país. A apresentação das informações está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige avaliações periódicas das metas fiscais.

Durante a sessão, alguns deputados expressaram preocupações sobre o impacto de cortes em repasses, como no transporte escolar, e sobre a necessidade de uma análise mais detalhada das políticas para municípios com grande extensão rural.