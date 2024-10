Carro fica destruído e quatro pessoas sobrevivem por milagre

Quatro pessoas sobreviveram a um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde desta segunda-feira (07) após um carro bater em uma árvore e ficar destruído. A ocorrência foi registrada na rodovia PR-436 no trecho que passa por Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 13h30. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, quatro pessoas estavam em um VW/Jetta que transitava no sentido Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina quando, na altura do km 58, o motorista perdeu o controle da direção e acabou batendo o veículo contra uma árvore as margens da rodovia.

Com a violência do impacto, o veículo ficou completamente destruído. Felizmente, os quatro jovens que estavam no automóvel sobreviveram. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital para passar por atendimento médico.

A PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.