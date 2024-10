Deputados retomam sessões plenárias na Assembleia após obra e eleições

Na Assembleia Legislativa do Paraná, as sessões plenárias foram retomadas nesta segunda-feira (7), após uma reforma geral que recuperou toda a parte elétrica do Plenário Waldemar Daros. O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), destacou a importância das eleições municipais, considerando o pleito tranquilo, sem grandes problemas durante a campanha, exceto pequenas divergências em cidades menores.

Durante a Ordem do Dia, os deputados aprovaram várias iniciativas que concedem o título de utilidade pública a entidades que atuam nas áreas de sustentabilidade, assistencialismo e cultura. Entre as propostas, destaca-se o projeto de lei 919/2024, de autoria do deputado Goura (PDT), que beneficia o Observatório Criativo, uma entidade de Curitiba. Fundado em 1994 em São Paulo e transferido para Curitiba em 2007, o Observatório, que agora se chama "Associação para o Desenvolvimento da Auto-Sustentabilidade Cooperativa", visa promover a recuperação e conservação do meio ambiente, além de erradicar aterros sanitários e lixões a céu aberto.

Outro projeto relevante é o 500/2024, do deputado Evandro Araújo (PSD), que concede o título à Associação Projeto Estrela Mãe, localizada em Paiçandu. A associação se dedica a levar amor e alegria a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias. Ela oferece oficinas formativas, acompanhamento psicossocial e ações que visam melhorar a qualidade de vida dos atendidos, ampliando suas expectativas e potencializando suas dimensões afetivas, cognitivas, sociais e espirituais.

A deputada Luciana Rafagnin (PT) também teve uma proposta aprovada, o projeto de lei 517/2024, que concede o título à Associação Tropeiros Raízes do Sul, de Itapejara D’Oeste. A entidade se dedica à preservação e divulgação da cultura tropeira na região, promovendo eventos como a Festa do Boi no Rolete, que acontece anualmente e chegou à sua 5ª edição em 2024.

Além dessas aprovações, o projeto 384/2024, do deputado Gugu Bueno (PSD), que concedia o título de utilidade pública à LHPR/Paraná Handebol, de Toledo, foi retirado de pauta.

Na terça-feira (8), às 14h30, o secretário Norbert Ortigara realizará a prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) referente ao 2º quadrimestre de 2024. A audiência pública irá detalhar receitas, despesas, resultados e limites sobre a contabilidade do Estado, com espaço para questionamentos dos deputados. A apresentação será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e também estará disponível no canal do Youtube do Legislativo.