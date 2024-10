Mulher fica irritada com policiais após levar facada do marido

Um casal foi parar na delegacia após se envolver em uma briga onde a mulher levou uma facada. O caso foi registrado na noite da terça-feira (02) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada ao Conjunto Fortunato Sibim onde uma mulher havia sido esfaqueada pelo marido. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, em contato com a vítima, esta relatou que havia levado uma facada do marido durante uma briga que acertou sua mão causando ferimentos.

Diante da situação, os policiais realizaram buscas pelo suspeito que foi encontrado deitado em um barranco. Ele recebeu voz de abordagem e nada de ilícito foi encontrado. Ele recebeu voz de prisão.

Durante a ação, a mulher foi informada que também teria que ir até a delegacia para os tramites necessários, momento em que ficou agressiva com os policiais dizendo que não queria mais eles por perto. Indagada sobre o motivo, a mulher continuou sendo grosseira com a equipe. Na sequência, os policiais realizaram buscas na residência para encontrar a faca.

Frente aos fatos, o homem e a mulher foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.