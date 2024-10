Pinhalão mantém estabilidade no mercado de trabalho em 2024

Dados divulgados na última sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que cerca de 82% dos municípios do Paraná registraram um saldo positivo na criação de vagas de emprego com carteira assinada entre janeiro e agosto de 2024. Dos 399 municípios paranaenses, 327 tiveram mais contratações do que demissões no período.

Na cidade de Curitiba, o destaque foi a criação de 36.733 novas vagas, resultantes de 395.141 admissões e 358.408 desligamentos. Londrina, São José dos Pinhais e Maringá também figuraram entre as cidades com maior saldo positivo.

Ja em Pinhalão, localizado na região Norte Pioneiro, a situação foi diferente onde a cidade manteve exatamente o mesmo patamar de empregos em comparação ao ano anterior. A situação demonstra estabilidade, mas também aponta uma estagnação no processo de geração de novos empregos.

Com uma análise mais detalhada, Pinhalão se junta a outras cidades como Mirador, Porto Rico e Presidente Castelo Branco, que também não apresentaram mudanças significativas no mercado de trabalho. Isso indica uma estabilidade no emprego na região, em contraste com o crescimento observado em outras partes do estado.

O Paraná, no geral, obteve o terceiro maior saldo de vagas criadas entre janeiro e agosto de 2024. O setor de serviços liderou as contratações, com um saldo de 70.119 novas vagas, seguido pela indústria e construção. A distribuição de novas vagas entre gêneros foi equilibrada, com 70.115 delas ocupadas por homens (51% do total) e 67.457 por mulheres (49%).