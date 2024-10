Deputado destaca atuação da Comissão de Ciência e Tecnologia em prol da conectividade no campo

A conectividade no campo foi o tema de uma reunião realizada nesta terça-feira (1º) pelo grupo de trabalho com entidades do setor produtivo paranaense, na sede do Sistema Ocepar, em Curitiba. O deputado estadual Fabio Oliveira (Podemos), presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, representou a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) no encontro.

Continua após a publicidade

Durante sua fala, o parlamentar destacou os benefícios que a conectividade proporciona ao produtor rural, especialmente no uso de tecnologia e no aumento da produtividade. “A conectividade no campo permite ao agricultor maximizar o uso dos equipamentos em que já investiu, otimizando os recursos disponíveis. Onde há conectividade, há redução no custo de produção e um salto significativo na produtividade”, afirmou Fabio Oliveira.

Continua após a publicidade

A comissão temática na Assembleia tem trabalhado, desde o ano passado, em parceria com o setor produtivo para desburocratizar processos e atender as demandas relacionadas à conectividade no campo, que podem ser resolvidas por meio de projetos de lei.

Para o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a conectividade na área rural também desempenha um importante papel social. “Com o acesso à internet, vemos uma diminuição do êxodo rural, pois a tecnologia cria novas oportunidades no campo. Além disso, ela contribui para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), promovendo inclusão social, educação e acesso a serviços essenciais”, destacou o deputado.

No primeiro semestre de 2024, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior discutiu projetos de lei, promoveu duas audiências públicas com mais de 10 especialistas e autoridades, e participou de cinco eventos externos, todos voltados à conectividade e inovação.

A participação em eventos reforçou a importância da conectividade rural e da inovação para o Estado do Paraná, com foco em expandir o acesso à internet nas áreas rurais, estimular o uso de tecnologias emergentes e fomentar o desenvolvimento tecnológico.