Agressor espanca a esposa grávida com socos e chutes

Um casal foi parar na delegacia após o homem espancar a esposa grávida. O caso foi registrado na noite da terça-feira (01) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h30 os agentes foram chamados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher havia sido agredida pelo marido. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Miguel Rodrigues Garcia para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que foi agredida pelo marido durante uma discussão. Segundo a mulher, o homem lhe deu vários chutes e empurrões. Vale ressaltar que a mulher está grávida de seis meses. Ainda segundo ela, não é a primeira vez que o agressor pratica violência contra ela.

Frente aos fatos, os dois foram encaminhados a Santa Casa para confecção do laudo de lesão corporal e, na sequência, foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.