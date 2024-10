Deputado destaca os 18 anos de fundação da Universidade Estadual do Norte do Paraná

Na terça-feira, 1º de outubro, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) celebrou os 18 anos da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), destacando sua importância para o desenvolvimento do Norte Pioneiro. Romanelli enfatizou que o ensino superior público de qualidade é fundamental para enfrentar as desigualdades sociais e promover as potencialidades econômicas da região. Ele ressaltou que, ao longo de sua trajetória, a Uenp se tornou referência entre as instituições de ensino superior no Paraná, graças a uma gestão eficiente e à integração de profissionais qualificados.

A criação da Uenp em 2006 foi resultado do esforço conjunto de lideranças, professores e estudantes de cinco faculdades nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. Hoje, a universidade abrange 46 cidades e planeja expansão, incluindo novos cursos como o de tecnologia em fruticultura. Romanelli acompanhou o crescimento da Uenp desde sua fundação e expressou orgulho por ter contribuído para sua consolidação.

Nos últimos dois anos, a Uenp investiu R$ 30,6 milhões em ensino, pesquisa e infraestrutura, destacando a construção de uma nova Clínica de Fisioterapia, que consumiu R$ 4 milhões do total de R$ 34,6 milhões. O reitor Fábio Antonio Néia Martini destacou a importância das obras de acessibilidade, que contaram com R$ 3,9 milhões. A universidade possui atualmente 4.111 alunos matriculados em 28 cursos de graduação, além de 893 estudantes em 15 cursos de pós-graduação, oferecendo 293 bolsas de estudo. Seu corpo docente é composto por 436 professores, incluindo 48 pós-doutores.

Romanelli apontou que a Uenp, ao se destacar em rankings nacionais e internacionais e cumprir objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, enfrenta novos desafios. Ele acredita que a universidade pode inovar e repensar suas estruturas, focando no desenvolvimento econômico e social da região. Cursos de extensão também são fundamentais para a qualificação dos moradores, promovendo melhor participação na sociedade e aumento de renda.