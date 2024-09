Idoso morre e oito pessoas ficam feridas em acidente no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e um automóvel deixou uma pessoa morta e outras oito feridas na tarde do último sábado (28). A situação aconteceu na BR-369 no trecho que passa pelo município de Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma caminhonete GM S10 e um automóvel Toyota Corolla que transitavam pela rodovia BR-369. Segundo os relatos colhidos no local, a caminhonete seguia pela rodovia sentido Cornélio Procópio quando acabou atingindo o veículo que saia do trevo para acessar a pista.

Com a violência do impacto, um homem de 65 anos que dirigia o Corolla teve ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito. O acidente ainda deixou outras oito pessoas feridas, sendo todas encaminhadas para receber atendimento médico.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.