Assembleia realiza série de palestras para idosos não caírem em golpes na internet

A Assembleia Legislativa do Paraná, por meio do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado, realiza a Semana da Pessoa Idosa entre os dias 1° e 4 de outubro, na sede do Poder Legislativo em Curitiba. A programação contará com uma série de atividades, incluindo palestras voltadas à conscientização sobre direitos e segurança para a população idosa.

A abertura da semana será marcada por uma palestra da diretora do PROCON-PR e da Procons Brasil, Cláudia Silvano, que abordará os golpes no mundo digital que afetam os idosos. Este público é frequentemente alvo de fraudes, tornando a discussão sobre segurança e prevenção ainda mais relevante. Silvano ressaltou a importância de informar os idosos sobre os tipos de golpes mais comuns e as precauções que devem ser tomadas, como a cautela ao receber ligações suspeitas ou pedidos de informações pessoais.

Durante a semana, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Paraná, em parceria com o PROCON-PR, disponibilizará a Cartilha do Consumidor Idoso, que contém orientações sobre como evitar fraudes e adotar um consumo consciente. A cartilha será entregue aos participantes dos eventos, ampliando o alcance das informações.

Silvano destacou a relevância da informação como ferramenta de proteção. “A melhor arma que temos hoje é a informação e a educação para evitar que as pessoas caiam nesses golpes”, afirmou. Ela também convidou a população a visitar o site do PROCON-PR, onde está disponível a cartilha e outros recursos voltados aos direitos dos idosos.

A Semana da Pessoa Idosa visa promover o conhecimento e a segurança desse grupo, que enfrenta desafios únicos no ambiente digital. A iniciativa pretende facilitar o acesso à informação e proporcionar um espaço para o debate sobre a proteção dos direitos dos consumidores idosos no Paraná.