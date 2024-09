Assembleia destaca importância logística dos Correios para o Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou uma solenidade nesta segunda-feira (23) para homenagear a importância logística da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para o Paraná. Durante a sessão solene proposta pela deputada Ana Júlia Ribeiro (PT), o superintendente dos Correios no Estado, Marcos Paulo da Silva Paim, recebeu um diploma de Menção Honrosa em homenagem à instituição. O evento, realizado no Plenarinho do Poder Legislativo, reuniu servidores, ecetistas e representantes de sindicato que representa a classe.

Continua após a publicidade

De acordo com a parlamentar, a Superintendência dos Correios no Paraná conseguiu entregar no Estado mais de sete milhões de livros vindos de contrato com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) dentro do prazo proposto. Ela lembrou que com planejamento, organização e integração entre várias áreas, o órgão executou com excelência uma grande operação logística, que garantiu aos estudantes paranaenses um início de ano letivo tranquilo e com livros.

Continua após a publicidade

Durante a solenidade, a deputada destacou ainda a importância da empresa para a logística do Estado. “Temos que entender a importância do trabalho dos Correios para a sociedade brasileira e para o Estado do Paraná. Muitas vezes, as pessoas pensam que os Correios são só entregar cartas. Mas é o contrário, os Correios têm um trabalho muito importante para a logística de todo o Estado na entrega de contas e documentação. Para termos noção, os livros didáticos são entregues pelo Correio. Quando tivemos a pandemia, muito do armazenamento e da entrega das vacinas foi feito pelos Correios. A empresa tem um papel de soberania”, disse.

A deputada reforçou também que a instituição é uma das únicas que prestam serviços em todas as localidades do país. “Quando pensamos em toda a logística do Estado, os Correios é a empresa que está em todos os bairros, em todas as vilas, em todos os lugares. Não importa se a cidade tem dois mil habitantes ou se é a capital. É um trabalho de levar dignidade de vida às pessoas, dando acesso às correspondências, à documentação, à bens de consumo, compras. Valorizarmos este trabalho na perspectiva pública é essencial”, completou.

Já o superintendente dos Correios, Marcos Paulo Paim, afirmou que a empresa recebe a homenagem da Assembleia Legislativa com orgulho. Falando em nome dos servidores do órgão, ele lembrou que o órgão distribui milhões de livros há 30 anos. “Nós nos sentimos muito orgulhosos com a homenagem. Estamos cumprindo o nosso papel como empresa logística do governo. Fazer a entrega do FNDE é sempre uma satisfação e um motivo de orgulho. E os funcionários ficaram mais orgulhosos ainda de receber essa homenagem”, afirmou.