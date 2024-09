Equipes da região garantem classificação na final do Bom de Bola

Entre os dias 19 e 22 de setembro, a Fase Macrorregional dos Jogos Escolares Bom de Bola (JEPs BB) foi realizada com sucesso, reunindo mais de três mil atletas de mais de 100 cidades do Paraná. A competição classificou 72 equipes para a fase final, entre elas seis representantes da região do. Norte Pioneiro do Paraná.

Os times classificados agora têm pela frente a grande final, marcada para ocorrer entre os dias 10 e 15 de outubro, na cidade de Pérola, localizada no Sudoeste do Estado. Essa última etapa da competição reunirá as melhores equipes do Paraná, que disputarão o título em suas respectivas categorias.

Na categoria masculina de 15 a 17 anos, o Colégio São Tomaz de Aquino, de Wenceslau Braz, foi o grande campeão da Fase Macrorregional. A equipe superou seus adversários com muita determinação e se destacou pelo preparo tático e físico. O desempenho do time garantiu sua vaga entre as melhores equipes do estado, aumentando as expectativas para a fase final.

Na categoria masculina de 12 a 14 anos, o Colégio Cívico-Militar Stella Maris, de Andirá, também brilhou e se consagrou campeão. Além disso, o Colégio Estadual Rui Barbosa, de Arapoti, conquistou o segundo lugar na mesma categoria, garantindo sua classificação para a fase final.

No feminino, o Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti, foi o grande destaque, dominando as competições em ambas as categorias. A equipe se sagrou campeã nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, consolidando a determinação das jogadoras e equipe técnica envolvida com a competição.

Além das vitórias do colégio de Jaboti, o Colégio São Tomaz de Aquino, de Wenceslau Braz, também teve uma boa campanha na categoria feminina de 12 a 14 anos, conquistando a segunda colocação e garantindo mais uma vaga para a região na fase final.

As equipes classificadas para a grande final disputarão em suas respectivas categorias, separadas em feminino de 12 a 14 anos, feminino de 15 a 17 anos, masculino de 12 a 14 anos e masculino de 15 a 17 anos. Cada categoria conta com 18 equipes, que representarão seus municípios e colégios na busca pelo título estadual.

Com o encerramento da Fase Macrorregional, a cidade de Pérola já se organiza para receber as delegações e atletas de todo o estado. A expectativa é de que o evento promova grandes partidas e momentos inesquecíveis para os jovens atletas, que veem no Bom de Bola uma oportunidade de desenvolver suas habilidades e representar suas escolas com orgulho.

A fase final será uma grande celebração do esporte escolar paranaense, e a disputa pelo título promete ser intensa, com jogos emocionantes e atletas determinados a fazer história em Pérola.