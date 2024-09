Debate em Tomazina é cancelado e candidata Neli Couto participa de entrevista hoje

O debate eleitoral em Tomazina, previsto para ocorrer com a participação dos dois candidatos a prefeito do município nesta terça-feira, foi cancelado após a recusa oficial de César Bueno Melo, candidato pelo MDB, em participar. O convite para o debate havia sido inicialmente aceito verbalmente por ambos os candidatos, César e Neli Couto (PSD), mas, após o envio formal dos convites por meio de ofícios, César optou por não comparecer.

Continua após a publicidade

Após receber o convite oficial, a assessoria jurídica de campanha de César entrou em contato com a Folha Extra para questionar a participação do advogado Dr. Celso Ribeiro dos Santos na comissão julgadora. A organização do debate esclareceu que, apesar do nome de Dr. Celso constar na lista de advogados da comissão, ele não faria parte da comissão julgadora específica para o debate de Tomazina, justamente para garantir a isonomia e imparcialidade, uma vez que Dr. Celso possui vínculos com candidatos da cidade. A organização explicou ainda que outros advogados, sem qualquer ligação com Tomazina, seriam escolhidos para compor a comissão deste debate.

Continua após a publicidade

Mesmo após essa explicação, a assessoria jurídica não aceitou a justificativa, argumentando que a organização deveria ter selecionado nomes sem qualquer vínculo. Apesar do diálogo, a coordenação de campanha e a assessoria jurídica de César alegaram que a recusa ao debate se deu por um compromisso de agenda. No entanto, prints de conversas em grupos de WhatsApp, formados por simpatizantes e cabos eleitorais de César, sugerem uma acusação de complô por parte da organização do debate, o que foi veementemente repudiado pela Folha Extra e pela OAB, subseção de Wenceslau Braz.

Diante da recusa de César, a organização decidiu realizar uma entrevista com Neli Couto, que manteve sua aceitação ao convite. A entrevista será transmitida hoje, 24 de setembro, às 20h, diretamente do Estúdio Folha, localizado na sede da Folha Extra. A apresentação será conduzida por Oliveira Júnior.