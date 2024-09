Assembleia realiza Semana da Pessoa Idosa entre os dias 1° e 4 de outubro

A Assembleia Legislativa do Paraná, por meio do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado, promoverá a Semana da Pessoa Idosa entre os dias 1° e 4 de outubro, na sede do Poder Legislativo em Curitiba. A programação tem como foco a conscientização sobre temas relevantes para a população idosa, especialmente a segurança no mundo digital.

A abertura do evento contará com uma palestra da diretora do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná (PROCON-PR), Cláudia Silvano. Ela abordará os golpes digitais que têm como alvo idosos, um grupo que frequentemente se torna vítima de fraudes.

Durante a semana, será disponibilizada a Cartilha do Consumidor Idoso, uma parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado e o Procon/PR. O material contém dicas sobre como evitar golpes e orientações para um consumo consciente, sendo distribuído aos participantes.

Cláudia Silvano enfatizou a importância da informação e da educação na prevenção a golpes. “O bate-papo visa esclarecer quais são os golpes mais comuns e os cuidados que os idosos devem ter, como agir em situações suspeitas, por exemplo, ao receber ligações estranhas”, explicou. A diretora destacou que a informação é a principal ferramenta para evitar prejuízos.

Além da palestra, o site do Procon Paraná disponibiliza informações sobre os direitos dos idosos e orientações práticas. “A Cartilha agora tem o apoio da Assembleia Legislativa, o que permitirá uma divulgação mais ampla e que chegue a mais pessoas em todo o estado”, acrescentou Silvano.

A Semana da Pessoa Idosa também buscará facilitar o uso de tecnologias, um desafio enfrentado por muitos na terceira idade. A diretora do Procon/PR ressaltou que a familiarização com dispositivos digitais é fundamental para a segurança e bem-estar dos idosos no contexto atual, onde os golpes online estão cada vez mais sofisticados.