Folha Extra repudia fala de funcionária pública de Tomazina e aciona assessoria jurídica

NOTA OFICIAL

A Folha Extra, através desta nota, vem repudiar com veemência as declarações infundadas e levianas feitas por Pricila Inocência dos Santos, funcionária da Prefeitura de Tomazina. Em um áudio amplamente divulgado em um grupo político do whatsapp intitulado “Tomazina que dá certo”, Pricila acusou falsamente este veículo, através de um dos seus diretores, Alceu Oliveira de Almeida (Panquinha), de manipular pesquisas eleitorais para favorecer candidatos específicos. A conversa, que foi vazada juntamente com um print, busca, de maneira irresponsável, atacar a credibilidade do jornal.

Diante disso, a Folha Extra, através da Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz, registrou o devido boletim de ocorrência (B.O. nº 2024/1188290) no dia 23 de setembro de 2024, documentando formalmente as falsas acusações proferidas contra o jornal e seu diretor. As alegações de Pricila foram registradas como difamação e crimes contra a pessoa física e jurídica, e dentro dos próximos dias, a Folha Extra tomará as medidas judiciais necessárias contra a senhora Pricila, para que ela não realize mais denúncias mentirosas e infundadas contra este veículo de comunicação, sua diretoria ou contra qualquer outro cidadão.

A Folha Extra reafirma seu compromisso com o jornalismo ético e imparcial. Nossas pesquisas de levantamento são conduzidas de forma independente e seguem os mais altos padrões metodológicos, respeitando todas as normativas legais, portanto, não possui qualquer ligação com partidos ou candidatos.

Assim, serão tomadas todas as medidas legais necessárias para proteger a honra da empresa e seus integrantes e responsabilizar aqueles que propagam inverdades sobre a Folha Extra. A empresa não tolera que acusações sem fundamento sejam usadas como arma para comprometer a integridade do seu trabalho, e não tolera muito menos que calúnias desse nível sejam usadas como meios de palanques eleitoreiros.

Wenceslau Braz, 23 de setembro de 2024.