Assembleia Legislativa do Paraná lamenta o falecimento da ex-deputada estadual Amélia Hruschka

A Assembleia Legislativa do Paraná lamenta o falecimento da ex-deputada Amélia de Almeida Hruschka, ocorrido na manhã desta quinta-feira (19). “Amélia deixa um legado de comprometimento e serviço público, especialmente marcado por sua atuação na Assembleia Legislativa do Paraná, onde ocupou o cargo de deputada estadual por dois mandatos consecutivos”, diz nota enviada pela família da ex-parlamentar.

Continua após a publicidade

Durante seus dois mandatos na Assembleia Legislativa, Amélia destacou-se como a mulher mais votada de sua legislatura e foi uma das únicas duas mulheres a ocupar tal cargo naquele período. Entre suas conquistas mais notáveis, está a lei de emancipação do município de Luiziana, um feito que exemplifica sua dedicação às causas de desenvolvimento regional e bem-estar social. O primeiro mandato foi de 1983 a 1987, correspondente à 11ª Legislatura, após ser eleita nas eleições de 1982. O segundo mandato ocorreu de 1987 a 1991, após sua reeleição nas eleições de 1986.

Continua após a publicidade

Em Campo Mourão, Amélia foi a vereadora mais votada da história do município e exerceu um papel fundamental como Patrona da Guarda Mirim de Campo Mourão. Ela ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Mourão entre os anos de 1977 e 1982. Durante sua trajetória, ela foi responsável pela criação de dezenas de creches em todo o estado do Paraná, oferecendo suporte para a educação infantil. Amélia também se dedicou a incentivar a autonomia feminina, motivando inúmeras mulheres a buscarem independência através da formação de clubes de mães, fortalecendo as redes de apoio e desenvolvimento comunitário.

Histórico e Família

Nascida no interior de São Paulo, Amélia formou-se em Direito na Faculdade de São Carlos e iniciou sua trajetória política em Campo Mourão, no Paraná, onde viveu grande parte de sua vida. Casada com Alfonso Germano Hruschka, também figura política em Campo Mourão, Amélia entrou para a política nos anos 1970.

Despedida

O velório de Amélia de Almeida Hruschka acontece a partir das 17h desta quinta-feira (19), no Prever, em Campo Mourão. O edifício está localizado na Avenida Goioere, nº 3128.